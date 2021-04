Bắt nữ đại gia liên quan đường dây cho vay nặng lãi nhà 'Thiện Soi'

Tìm nạn nhân của nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng

Ngày 8.4, Cơ quan điều tra Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) phát đi thông báo tìm bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền do Lê Thái Thiện (Thiện Soi) và Lê Thái Phong (cùng trú thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) thực hiện. Theo đó, quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra Công an TX.Phú Mỹ thông báo ai là bị hại và có liên quan hành vi của các bị can Trà, Lan khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra Công an TX.Phú Mỹ (KP.Vạn Hạnh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, số điện thoại: 02543.876.125 hoặc 0938.003.969 gặp điều tra viên Nguyễn Văn Huy) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.