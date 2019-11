Bắt nữ gia sư trộm tiền của cha học trò rồi trốn truy nã

học trò, rồi trốn truy nã lên TP.Đà Lạt du hí. Sáng 18.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) di lý Nguyễn Cao Phương Thảo (23 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), nữ gia sư trộm tiền của cha của

Theo điều tra , tối 14.3.2017, anh Vũ Hùng (50 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) về nhà, để quần jean trên ghế sofa trong phòng. Sáng 15.3.2017, Thảo đến nhà anh Hùng để dạy kèm Anh văn cho con anh này. Thảo vào phòng thấy quần jean trên sofa nên cầm bỏ qua một bên thì cục tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi ra.

Khi con anh Hùng đi vệ sinh, Thảo trộm tiền bỏ vào túi xách, sau đó cho học trò nghỉ sớm để ra về. Sau đó, Thảo ghé ngân hàng đường Núi Thành (Q.Hải Châu) nộp vào tài khoản cá nhân 35 triệu đồng vừa lấy trộm được.

Đến 9 giờ ngày 15.3.2017, anh Hùng ngủ dậy phát hiện mất tiền, đồng thời thấy con được cho nghỉ học sớm, nên anh sinh nghi và gọi hỏi cô gia sư có thấy tiền trong túi quần anh không, thì Thảo phủ nhận và tắt máy.

Anh Hùng không biết địa chỉ cô gia sư do chỉ tìm trên mạng. Công an phường lần ra địa chỉ nhà của Thảo, thì gia đình cho biết Thảo đã bỏ nhà đi cả năm. Tiếp tục truy xét, công an phát hiện Thảo thuê trọ ở đường Tiểu La (Q.Hải Châu).

Tối cùng ngày, Thảo ra máy ATM rút 2 triệu đồng đi mua va li để bỏ trốn, thì bị Công an P.Vĩnh Trung bắt giữ. Qua 2 phiên xét xử sơ và phúc thẩm ngày 29.6 và 28.8.2017, Thảo lãnh 9 tháng tù, lúc này mới 21 tuổi.

Được tại ngoại trong khi chờ thi hành án, Thảo bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc, suốt 2 năm qua, Thảo cắt đứt liên lạc với gia đình, bạn bè.

Đến tháng 11.2019, Công an Q.Thanh Khê phát hiện Thảo đang du hí ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sáng 14.11, Công an phát hiện Thảo tạm trú ở P.8 (TP.Đà Lạt) và làm việc tại khách sạn Ch. (đường Nguyễn Văn Trỗi, P.2) nên khống chế, bắt nữ Thảo ngay khách sạn.