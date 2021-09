Bắt nữ giám đốc tiếp tay chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép để lấy 400 USD

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt giam Văn Thị Thùy Tiên về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và khám xét nơi ở của bị can này tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai Lake View (72 Hàm Nghi, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Đồng thời, cơ quan công an cũng khám xét 2 công ty của nữ giám đốc này gồm Công ty TNHH dịch vụ Du lịch One Top Việt Nam (số 1 An Nhơn 2, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) và Công ty TNHH dịch thuật Mai Vàng (đường Hoàng Văn Thụ, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2021, Văn Thị Thùy Tiên dùng pháp nhân Công ty TNHH dịch thuật Mai Vàng (lúc này đóng ở tầng 6, tòa nhà Camelia, số 773 Ngô Quyền, P.An Hải Bắc) để bảo lãnh ông You Woon Yong (quốc tịch Hàn Quốc ) nhập cảnh Việt Nam.

Tiên làm khống hồ sơ, mục đích bảo lãnh ông này là chuyên gia. Nhưng sau khi nhập cảnh, ông You Woon Yong không làm việc cho công ty của Tiên như đăng ký, không phải chuyên gia và thực tế Công ty dịch thuật Mai Vàng cũng không có nhu cầu sử dụng chuyên gia.

Cơ quan điều tra xác định Tiên bảo lãnh chuyên gia "dỏm" này là để nhận 400 USD tiền hoa hồng trong đường dây tổ chức cho người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.