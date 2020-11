Bắt “nữ quái” mua bán ma túy khi đang chờ ngày thi hành án 6 năm tù

Sáng 20.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Thị Mỹ Liên (32 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, H.Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội mua bán trái phép chất ma túy