Bắt ổ 'quý bà' đánh bạc ở chợ Đồng Xoài

Khu vực các "quý bà" đánh bạc bị lực lượng công an bắt quả tang

Chiều ngày 10.8, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Châu (34 tuổi), Lê Thị Thu Thủy (56 tuổi), Hoàng Thị Hồng (37 tuổi; cùng ngụ TP.Đồng Xoài) cùng 2 người được bảo lãnh gồm Lê Thị Vân Trinh (29 tuổi) và Lê Thị Bích Ngọc (39 tuổi) do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, để điều tra về hành vi “ đánh bạc ".

Trước đó, nhận được tin báo từ người dân về việc tại khu vực nhà lồng bán thịt của chợ Đồng Xoài (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) có một số người đang tổ chức đánh bạc ăn tiền gây mất an ninh trật tự. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài đã kết hợp với Công an P.Tân Bình tiến hành kiểm tra, và bắt quả tang Nguyễn Thị Châu, Lê Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Hồng, Lê Thị Vân Trinh và Lê Thị Bích Ngọc đang đánh bạc bằng hình thức bài binh 6 lá ăn thua bằng tiền; mỗi ván mỗi người tham gia chơi với số tiền 100.000 đồng.