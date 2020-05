Bắt quả tang hai 'yến tặc' khi đang 'ăn hàng'

Ngày 25.5, Công an H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai 2 "yến tặc" gồm Phan Văn Thời (32 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) và Phạm Văn Tấn (22 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24.5, nhận được tin báo của người dân về việc có hai người đột nhập nhà yến để trộm cắp tổ yến của anh Lê Thanh Sơn (thuộc ấp 4, xã Đồng Tâm , H.Đồng Phú), Công an xã Đồng Tâm đã ngay lập tức phối hợp với Công an H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cùng người dân bao vây, bắt quả tang Thời và Tấn đang thực hiện hành vi trộm tổ yến

khi đang dùng dụng cụ để trộm yến, các đối tượng đã bị công an bắt quả tang

Tại thời điểm bị vây bắt, theo ghi nhận từ camera an ninh tại nhà Yến của anh Sơn, trước khi đột nhập nhà Yến, 2 người này đã dùng một bọc nilon màu đen che kín camera an ninh quan sát phía ngoài. Tiếp đó, hai nghi phạm dùng một sợi dây dù để trèo lên mái nhà yến. Sau khi chui vào trong, hai nghi phạm dùng hai cây tre dài khoảng hơn 2 m, bên trên có gắn một vật sắt, sắc, dẹp (cây sủi) để chọc tổ yến. Tuy nhiên, trong lúc hai “yến tặc” đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng công an và người dân ập vào bắt quả tang.