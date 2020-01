Bắt quả tang một nghi phạm lấy trộm hàng loạt bình ắc quy

Khoảng 8 giờ ngày 19.1, tại ấp 13, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình (Bạc Liêu), lực lượng Công an xã Vĩnh Hậu phối hợp cùng người dân bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi, ở Mỹ Hoà, xã Vĩnh Châu, TP.Châu Đốc, An Giang) đang lấy trộm bình ắc quy xe ủi của một người dân ở địa phương.

Qua kiểm tra tại nơi cất giấu gần hiện trường, lực lượng công an phát hiện Hoàng lấy trộm tổng cộng 12 bình ắc quy các loại. Hoàng khai nhận lấy trộm bình ắc quy từ các loại phương tiện đang làm công trình đậu ở những nơi không có người trông coi.

Từ lời khai ban đầu của nghi phạm, Công an xã Vĩnh Hậu xác định đây là băng trộm có tổ chức, có nhiều người tham gia, đặc biệt đã lấy trộm hàng loạt bình ắc quy ở nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Do đó, chiều cùng ngày, Công an xã Vĩnh Hậu đã bàn giao Hoàng cùng tang vật có liên quan để Công an H.Hòa Bình phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.