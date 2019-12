Bắt tạm giam băng đòi tiền bảo kê các quán giải khát dọc Quốc lộ 62

Trưa 5.12, cơ quan CSĐT Công an H.Thủ Thừa (Long An) cho biết nơi đây vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án đòi tiền bảo kê, ra lệnh bắt tạm giam 9 nghi phạm, gồm: Trần Đoàn Thái Bảo (19 tuổi), Hồ Kiến Tánh (16 tuổi), Huỳnh Trọng Phúc (Phúc nhỏ, 16 tuổi) Phạm Minh Hiếu (Gáo, 18 tuổi), Trương Khánh An (Tú Em, 20 tuổi, cùng ngụ H.Thủ Thừa); Trịnh Hoàng Kha (22 tuổi), Nguyễn Khánh Duy (18 tuổi), Lê Quốc Tường (Ù, 18 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trạng (Lùn, 17 tuổi, cùng ngụ H.Tân Phước, Tiền Giang) về tội cướp tài sản