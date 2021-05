Bắt tạm giam bị can đâm trọng thương tài xế taxi ở Hà Nội

Chiều 19.5, đại diện Công an H.Thanh Oai (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê H.Quan Sơn, Thanh Hóa) để làm rõ tội “giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sáu là bị can giết người, bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã. Ngày 16.5, Sáu bắt taxi của ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) đến khu vực đường Cienco 5, đoạn qua xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội) rồi dùng dao nhọn đâm vào ngực trái ông Minh . Sáu bị nạn nhân và người đi đường khống chế, bàn giao cho Công an H.Thanh Oai ngay sau đó. Bước đầu Sáu khai nhận đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội “giết người”. Khi đi taxi, Sáu nghi ngờ ông Minh sẽ báo công an bắt mình nên rút dao đâm nạn nhân.