Bắt tạm giam bị can Huỳnh Hồng Bảo, Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu

Chiều 6.12, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty thủy sản Minh Hiếu (P.1, TX.Giá Rai, Bạc Liêu), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi), nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty thủy sản Minh Hiếu