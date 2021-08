Bắt tạm giam nữ đại gia lừa đảo người nước ngoài, chiếm đoạt hơn 11,3 triệu USD

Ngày 30.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1.3.2021.

Căn cứ tài liệu và kết quả điều tra, ngày 29.8, C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, ngụ tại P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; nghề nghiệp: môi giới đầu tư khai thác khoáng sản), cựu giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thiên Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Koon (quốc tịch Úc ) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền, với tổng số tiền gần 11,3 triệu USD (tương đơng hơn 234 tỉ đồng).

Trước khi bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ doanh nhân khá nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực khoáng sản, mà cả về bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.