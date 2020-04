Bắt tạm giam Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15.4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.