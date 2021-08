Bắt tạm giam thủ phạm vụ cháy làm 4 người tử vong ở Hải Phòng

Chiều 25.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (55 tuổi) ở thôn 3, xã Kiền Bái, H.Thủy Nguyên, (TP.Hải Phòng) về tội giết người