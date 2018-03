Bắt thêm 2 nghi phạm trong đường dây cá độ gần 100 tỉ đồng

Chiều 27.3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại thêm 3 nhân viên phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Tây Ninh vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 11 kg ma túy tổng hợp, bắt giữ 16 người liên quan.

Bị truy đuổi, hai nghi can trộm ngư cụ của người dân dùng vỏ lãi bỏ chạy về hướng sông Thị Vải thì bị lực lượng CSGT đường thủy chặn bắt cùng tang vật.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo công an tỉnh này xác minh, làm rõ nguồn gốc lô hàng thiết bị viễn thông của Viettel , nếu hợp pháp thì đề xuất biện pháp xử lý trước 1.5 tới.

Ngày 27.3, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một công an viên xã Ea Yông.

Chiều 27.3, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Tạ Kim Thuận (20 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi giết người liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Mạnh Hùng (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) xảy ra ở TX.Dĩ An (Bình Dương).