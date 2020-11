Bắt thêm 20 kg ma túy trong vụ người đàn ông “ôm” gần 11 kg ma túy

Sáng 27.11, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh này đang phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) điều tra, làm rõ vụ vận chuyển hơn 30 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, trong vụ gần 11 kg ma túy ketamine bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang) vào trưa 26.11 (Thanh Niên đã thông tin). Tối cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nhanh, bắt giữ thêm khoảng 20 kg ma túy Ketamine trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, H.Tịnh Biên.