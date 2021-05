Bắt thêm 3 lãnh đạo của Công ty bất động sản Dona House Land

Liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty bất động sản Dona House Land, ngày 9.5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt thêm 3 lãnh đạo công ty này, gồm: Hà Huy Huyền - Giám đốc điều hành, Phạm Thành Lộc - Phó giám đốc tổng hợp, Lê Hữu Trung - Giám đốc truyền thông, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 27.8.2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hi ện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng (37 tuổi), Giám đốc Công ty Dona House Land để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.