Bắt thêm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phát hiện 4 người từ Trung Quốc trở về không khai báo y tế

Ngày 30.6, UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận 5 người vào cách ly tại khu Centre Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái), trong đó có 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào VN được Đồn biên phòng Trà Cổ (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) bàn giao. Khoảng 22 giờ ngày 29.6, tại P.Trà Cổ, TP.Móng Cái, Tổ tuần tra của Đồn biên phòng Trà Cổ phát hiện, bắt giữ 2 xe máy do 2 người VN (là Phạm Văn Ước, 35 tuổi; Lê Văn Thông, 26 tuổi, cùng ngụ TP.Móng Cái) đang chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới. 3 người Trung Quốc là Liao Qian Hong (37 tuổi, ở tỉnh Tây An, Trung Quốc); Hoang Hua Tuan (38 tuổi, ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Lin Jia Tian (33 tuổi, ở TP.Tây An, Trung Quốc). Cả 3 người Trung Quốc đều khai nhập cảnh trái phép vào VN để đến các casino tại khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận ở TP.Móng Cái đánh bài.

4 người bơi qua sông từ Trung Quốc vào Việt Nam được đưa đi cách ly phòng Covid-19

Theo Bộ đội biên phòng Quảng Ninh, tính riêng trong tháng 6, đã có hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào VN. Các đối tượng này đều được đưa đi cách ly tập trung và chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19

* Chiều 30.6, UBND TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết vừa phát hiện 4 người VN đi lao động ở Trung Quốc trở về nhà nhưng không khai báo y tế. Chiều 28.6, người dân phát hiện tại nhà bà N.T.B (ấp 3 B, xã Tân Phong, TX.Giá Rai) có nhiều người từ Trung Quốc về địa phương nhưng không khai báo y tế. Nhận tin báo, UBND TX.Giá Rai chỉ đạo cơ quan chức năng đến xác minh. Qua làm việc, bà B. khai báo những người vừa từ Trung Quốc về gồm: T.V.H (50 tuổi), N.T.C (48 tuổi), T.P.L (21 tuổi) và T.C.L (20 tuổi).