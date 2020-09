Bắt thêm nghi phạm liên quan Đường 'Nhuệ'

Ngày 21.9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ hỏa táng tại địa phương này, cơ quan công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường (46 tuổi, ngụ P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.