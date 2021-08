Bắt tổng giám đốc công ty chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của người nước ngoài

Chiều 26.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Trung Tự (Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt Lê Việt Cường (39 tuổi, trú P.Kim Liên, Q.Đống Đa) cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo lãnh đạo Công an P.Trung Tự, Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Năm 2018, Cường nhận 2,1 tỉ đồng của một vị khách người nước ngoài để môi giới thuê nhà hộ, nhưng không tìm được nhà để cho thuê, nên đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của vị khách này.

Sau nhiều lần liên hệ đòi tiền bất thành, bị hại đã đến Công an TP.Hà Nội trình báo sự việc.

Bị can Lê Việt Cường tại trụ sở Công an P.Trung Tự Ảnh Diệu Linh

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có được, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Cường để làm rõ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, Cường đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Ngày 4.5, Công an TP.Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Việt Cường để Công an các địa phương phối hợp truy bắt, phục vụ điều tra.

Khoảng 14 giờ 40 ngày 25.8, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 , Công an P.Trung Tự đã phát hiện, bắt giữ Cường khi bị can này đang đến một ngân hàng tại khu tập thể Khương Thượng (P.Trung Tự) để giao dịch.