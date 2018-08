Bắt trùm mua bán ma túy Hải 'đen'

Ngày 18.8, Viện KSND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hải (tức Hải "đen", 47 tuổi, ngụ P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Theo thông tin ban đầu, tháng 4.2018, phát hiện có đường dây mua bán ma túy trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu đã lập chuyên án để đấu tranh và xác định Hải “đen” là nghi can cầm đầu. Để qua mắt cơ quan điều tra, Hải giao đàn em cất giữ ma túy và giao dịch với người mua.

Từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 8.2018, nhiều đàn em trong đường dây của Hải bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ. Ngày 15.8, từ nguồn tin trinh sát, biết Hải dùng ô tô riêng chở ma túy về TP.Vũng Tàu giao cho đàn em, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 20 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy dạng khay có trọng lượng 3 gr, 2 gói ma túy đá có trọng lượng 7 gr và 2,2 kg ma túy.