Bắt vụ vận chuyển 10.000 viên hồng phiến trên thượng nguồn sông Mã

Ngày 11.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Ngân Văn Đức (45 tuổi, ngụ tại bản Cân, xã Tam Chung, H.Mường Lát, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển ma túy trái phép