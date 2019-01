Bắt xe bán tải, xe du lịch nhét đầy gỗ quý trong cốp

Ngày 7.1, Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã bàn giao tang vật hơn 1 tấn gỗ quý và người, phương tiện cho lực lượng kiểm lâm và Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) tiếp tục thụ lý.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút đêm 6.1, trên QL9 đoạn qua xã Cam Thành (H.Cam Lộ), tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Đakrông phát hiện xe ô tô bán tải BS 74C-057.42 do Đặng Văn Huynh (trú H.Đông An, TP.Hà Nội) điều khiển và xe ô tô du lịch BS 74A-071.86 do Ngô Duy Biển (trú P.1, TP.Đông Hà) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.