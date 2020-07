BĐBP Thừa Thiên - Huế cứu nạn kịp thời ngư dân Quảng Bình bị tai biến trên biển

Trước đó, khoảng 10 giờ 35 cùng ngày (29.7), thông qua Đài duyên hải miền Trung tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trạm kiểm soát Biên phòng Ròn (Đồn Biên phòng Ròn tỉnh Quảng Bình) Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được thông tin cấp báo được phát đi từ tàu QB - 93331 TS do ông Nguyễn Đức Thận, 40 tuổi, ở Quảng Bình làm thuyền trưởng, yêu cầu được hỗ trợ cứu nạn cứu hộ do có thuyền viên bị tai biến khi tàu ở tọa độ tại 16 độ 38’N; 107 độ 42’E cách cửa Thuận An khoảng 7 hải lý về hướng Đông Bắc.