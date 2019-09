Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe sống sót ra sao?

Ngày 16.9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón. Theo đó, ngày 13.9, cháu Nguyễn Tấn L. (ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, H.Tiên Du, Bắc Ninh) được phát hiện bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài (xã Hoàn Sơn, H.Tiên Du) do bà Dương Thị Hợp (43 tuổi) làm chủ.