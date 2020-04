Bé gái bị hiếp dâm ở Bình Chánh bị chém : Công an bảo vệ cho nạn nhân

Theo người đại diện này, hiện tại công an xã đã tiếp nhận sự việc trình báo của mẹ cháu B., và đang phối hợp với Công an H.Bình Chánh tiến hành xác minh, điều tra, truy tìm hung thủ.

Về phía địa phương, công an xã đã đến phòng trọ hỏi thăm, động viên bé B. và gia đình. Bên cạnh đó, Công an xã đã lên kế hoạch tuần tra, cử lực lượng canh gác, bảo vệ an toàn cho bé B. cùng gia đình.

Bé B. bị người lạ tấn công Ảnh: C.T.V.