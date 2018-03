Bé mầm non tử vong tại trường sau ăn trưa

Ông Võ Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Kon Đào, cho biết nhận tin báo, chính quyền xã đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường, đồng thời báo cáo UBND huyện, Công an H.Đăk Tô về vụ việc. Ông Mẫn cho biết thêm, theo báo cáo của Trường mầm non Hoa Phượng, sau khi ăn trưa xong, cháu M. có biểu hiện nôn ói liên tục, được các cô giáo đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiều 30.3, Công an H.Đăk Tô phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.