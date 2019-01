Bé trai 3 tuổi tử vong tại trường do bị sợi dây rút của áo quấn cổ

Sáng 29.1, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cháu Đ.V.T (3 tuổi) bị tử vong tại Trường Mầm non xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), cơ quan này đã xác định được nguyên nhân tử vong của bé T. Theo cơ quan công anh, bé bị tử vong là do sợi dây rút ở cổ áo ấm thít vào cổ khiến bé bị ngạt thở.