Bệnh liệt giường vẫn bắt xe đò lên Bình Phước làm hợp đồng chuyển nhượng đất?

Vì sao không khởi tố vụ án hình sự? Sau khi có kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, xác định chữ ký của ông T.V.H trong hợp đồng chuyển nhượng ngày 4.2.2005 là giả, TAND H.Chơn Thành đã chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước để thụ lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, tháng 3.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước có thông báo không khởi tố vụ án hình sự, với lý do: Các diện tích liên quan đến tranh chấp hiện đang do bà T.N.T.Ng và bà C.T.T.N.T.T đứng tên, không chuyển nhượng cho ai khác nên chưa đủ cơ sở cho rằng bà T.N.T.Ng giả chữ ký để chiếm đoạt diện tích đất nói trên. Mặt khác, quá trình khai thác sử dụng đất, bà T.N.T.Ng cũng có công chăm sóc vườn cây ăn trái và trồng cao su trên đất. Do đó, hành vi của bà T.N.T.Ng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.