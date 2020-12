Bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh trái phép: Công An Giang khởi tố vụ án

Sáng ngày 30.12, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại H.An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24.12.

Công an tỉnh An Giang thông tin, sau khi có thông tin bệnh nhân 1440 dương tính với Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tại An Giang và di chuyển bằng xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 67A - 157.51 do tài xế M.V.T (30 tuổi, ngụ tại H.An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển. Công an An Giang đã chủ động cử lực lượng trinh sát phối hợp với Công an tỉnh các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này và phát hiện ra đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiếc xe ô tô tài xế M.V.T dùng chở những người nhập cảnh trái phép Ảnh: Trần Ngọc

Trước đó, vào ngày 28.12 Công an tỉnh An Giang báo cáo các lực lượng chức năng tỉnh An Giang về việc truy vết được về lịch trình di chuyển của xe ô tô 67A-157.51 do tài xế M.V.T điều khiển, chở 6 người nhập cảnh trái phép ở khu vực xã Khánh Bình, H.An Phú, tỉnh An Giang vào nội địa vào ngày 24.12.

Qua đó, tài xế T. thông tin với lực lượng công an: Đã rước 6 người gồm 5 nam và 1 nữ tại khu vực xã Khánh Bình, H.An Phú rồi chạy ra Quốc lộ 91C đi phà qua sông để đến TX.Tân Châu (An Giang) và tiếp tục qua sông Tiền đi H.Hồng Ngự (Đồng Tháp). Sau đó, ô tô này đi về H.Tân Hưng (Long An), đến khu vực đường cao tốc TP.HCM -Trung Lương thì thả 1 người nam và 1 người nữ xuống, rồi xe tiếp tục đưa 4 người nam còn lại đến TP.HCM và cho xuống xe, rồi quay về lại An Giang.

Đến nay, trong số 6 người nhập cảnh trái phép được tài xế T. chở trên xe đã có 4 người dương tính với bệnh Covid-19 , bao gồm: bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453. Riêng kết quả xét nghiệm lần đầu của tài xế T. kết quả âm tính với bệnh Covid-19.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch bệnh Covid-19 ở nước ta. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh sớm bắt giữ được các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh An Giang đề nghị, các tập thể, cá nhân biết được thông tin liên quan đến dây nhập cảnh trái phép này, kịp thời cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, qua số điện thoại 0947.664.882.