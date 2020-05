Bêu xấu khi trẻ phạm lỗi: Phản giáo dục, vi phạm pháp luật

Vụ việc mẹ ruột cột chân, trói tay con gái 12 tuổi vào thùng xe tải ở xã Lý Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) vì nghi trộm vặt khiến dư luận bức xúc.

Như Thanh Niên thông tin, vụ việc xảy ra cuối giờ chiều 29.5 tại nhà ông Nguyễn Văn Chánh (62 tuổi, ở thôn 10, xã Lý Trạch).

Chị Nguyễn Thị Thu Mai (33 tuổi, cùng ở xã Lý Trạch; là con ông Chánh) đã dùng dây buộc hai chân, hai tay con gái N.T.T (12 tuổi) vào sau thùng xe tải loại 2,5 tấn của gia đình đang đỗ trước cổng nhà vì cho rằng T. trộm tiền.

Người dân qua đường chứng kiến vụ việc đã rất bức xúc, quay phim, chụp hình đưa lên mạng xã hội . Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Lý Trạch có mặt yêu cầu gia đình cởi trói cho cháu T. đồng thời lập biên bản, triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Bước đầu, chị Mai khai do T. hay trộm vặt trong gia đình nên đã trói cháu vào đuôi xe tải nhằm mục đích răn đe. “Sau khi làm việc, chị Mai đã nhận thức rõ việc làm sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Hiện Công an xã Lý Trạch đang lập hồ sơ xử lý”, theo báo cáo của Công an xã Lý Trạch.

Sự "giáo dục" tàn nhẫn

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều bạn đọc (BĐ) gửi ý kiến về Thanh Niên bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với cách hành xử của người mẹ. " Phạt bằng cách đánh đòn cũng được, tất nhiên là đánh cảnh cáo chứ không phải là đánh dã man, nhưng phạt bằng cách bêu xấu con cái trước thiên hạ như vậy sẽ làm tổn thương tinh thần của đứa trẻ. Đó là cách làm phản giáo dục và vi phạm pháp luật", BĐ Phương Lê ý kiến.

Bên cạnh việc thể hiện sự không đồng ý với cách "giáo dục" con của chị Mai, BĐ tên Alain dẫn chứng luôn cách dạy con của gia đình mình, đó là khi trẻ phạm lỗi bị phạt tùy mức độ, nếu quá nặng thì kêu nằm xuống đánh vài roi vào mông. "Trước khi đánh sẽ nói rõ là bị phạt vì tội gì, hình thức phạt ra sao, mấy roi... Đương nhiên chỉ là răn đe chứ không phải là đánh cho thương tích, như vậy cũng đủ sợ rồi. Đó cũng chỉ là một trong những hình thức khi không còn cách nào, tùy mỗi gia đình giáo dục con thế nào thôi, chứ trói như vậy bêu xấu trước mọi người, nhất là con gái thì không nên chút nào", BĐ Alain góp ý.

"Hình phạt với cháu gái nhỏ trước thiên hạ như vậy là sự giáo dục tàn nhẫn...", BĐ Loser Man nêu quan điểm. Trong khi đó, BĐ tên Nhạc thì cho rằng: "Bà mẹ thật đáng trách, không lẽ không còn hình thức nào để giáo dục cháu sao mà phải dùng biện pháp này".

Không xâm phạm trẻ với bất kỳ lý do, hình thức nào

BĐ cho rằng giáo dục con bằng cách này của chị Mai là "thua toàn tập", không những không có tác dụng răn đe mà có thể còn khiến trẻ có thể có những suy nghĩ, hành động tiêu cực. "Hình thức đối với trẻ chưa thành niên thế này là không ổn rồi, nhìn mà đau xót quá, cho dù cháu có lỗi 100%. Hãy nên sử dụng công cụ mềm (lời răn dạy) để thu phục lòng con trẻ", BĐ Lê Văn Hoàn góp ý.

