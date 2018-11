BHXH Việt Nam lên tiếng vụ nguyên tổng giám đốc bị bắt

Trong văn bản của BHXH Việt Nam do ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, ký ban hành, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.