Bí ẩn 'bệnh lạ' vùng biên

Bất ngờ đổ bệnh với những triệu chứng giống nhau, nếu không chữa kịp thời sẽ tử vong..., người dân ở miền núi Lâm Thủy, H.Lệ Thủy (Quảng Bình) nghi ngờ họ bị kẻ xấu hãm hại. Ngay cả một số cán bộ cũng không khỏi lo lắng trước “bệnh lạ”.

Mùi, Vân, Bông, Hồng, Do… là những cái tên mới trong danh sách những “con bệnh” ở miền sơn cước dưới chân dãy Trường Sơn. Từ một vùng đất lành nay bỗng hóa dữ, vì sao?

Nhiều cán bộ, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin bệnh tình của cô Hoàng Thị Thúy Vân, giáo viên cắm bản Bạch Đàn. Ngày 5.3, cô Vân được dân bản đưa ra trạm y tế xã trong tình trạng nguy kịch. Y bác sĩ kiểm tra, thấy triệu chứng bệnh rất lạ: huyết áp, mạch, tim đều bình thường nhưng tay chân co quắp lại, thở không được, đau đầu và nôn. Trước đó, cô hoàn toàn khỏe mạnh… Người dân địa phương nghi ngờ Vân bị dính “thuốc” nên nhờ anh Hậu - một người biết xem bệnh ở gần trạm y tế - lên kiểm tra. Lúc đó, bệnh đã trở nặng, anh Hậu không chữa được mà chỉ cho uống thuốc cầm cự. Dân bản lại khuyên cán bộ y tế trạm không được cho Vân dùng thuốc tây, nếu dùng sẽ… vô phương cứu chữa.

Thầy giáo Ngô Mậu Tình, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy, nhớ lại lúc đó rất đông người tập trung đến. “Cả trường dáo dác luôn. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy bệnh và chữa bệnh như thế”, thầy giáo Tình nói. Nhưng đó không phải là trường hợp hy hữu ở vùng đất này…

Cuối tháng 3, Hồ Thị Mùi đi ăn cưới đứa cháu bà con ở bản Eo Bù - Chút Mút về đến nhà khoảng 1 giờ thì đổ bệnh. Mùi là con dâu của ông Hoàng Kim, Bí thư Đảng ủy xã. “Nó đang ngồi chơi, bỗng nhiên ngã rớt xuống nền kêu cái bịch”, Bí thư Kim kể. Hoàng Ky, chồng của Mùi, cũng nhiều lần “dính” bệnh, thân thể gầy ốm. Nhà Bí thư Kim quá quen với dòng bệnh này bởi con đầu của ông làm giáo viên cũng vài lần vấp phải.

May mắn cho họ khi thân sinh của ông Kim, cụ Hoàng Bảo, biết chữa “bệnh lạ” . Cụ Bảo nguyên là Chủ tịch xã Ngân - Lâm thời chưa chia tách. Ở tuổi 79, trông cụ vẫn cường tráng, tinh anh. Lúc còn làm việc ngoài xã, cụ từng 2 lần dính thuốc. Sau này, các cháu nội (con của ông Kim) đều do chính tay cụ Bảo chữa bằng thuốc cây rừng do đời trước truyền lại.