Bị bạn gái thất hẹn, 'buồn tình', tài xế 'ghé' chủ cũ trộm ô tô Fortuner

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Thành (30 tuổi, ngụ xã Nam Dong, H.Cư Jút, Đắk Nông) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản vì đã trộm ô tô trước đó.

Cùng ngày, Công an H.Bến Cầu cũng đã trao trả chiếc ô tô BS 60A - 403.78 cho chị Đoàn Thị Thu Ba (32 tuổi, ngụ TP.HCM; tạm trú KP.1, TT.Bến Cầu, H.Bến Cầu). Trị giá xe ô tô ước tính trên 800 triệu đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 5.2019, chị Ba đến Công an huyện trình báo việc mất xe ô tô BS 60A - 403.78. Qua điều tra, công an xác định chiếc xe ô tô đang ở địa bàn tỉnh Đắk Nông và kẻ trộm là Đỗ Minh Thành. Tiếp tục truy tìm, Công an H.Bến Cầu đã phát hiện và bắt giữ Thành tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM).