Bị can 15 tuổi dùng súng bắn đạn bi cướp ngân hàng phải chịu trách nhiệm gì?

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 7.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao nghi can Cao Xuân Thắng (15 tuổi, quê Quảng Bình) cho Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản ở Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu.