Bị can bị truy nã đặc biệt sa lưới sau gần 25 năm lẩn trốn

Theo thông tin ban đầu, bị can Hoàng Mạnh Dương (56 tuổi, trú tại P.Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đắk Drô, H.Krông Nô (Đắk Nông) thì bị Công an H.Krông Nô phát hiện, bắt giữ. Dương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 3.12.1996 về tội mua bán trái phép chất ma túy

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18.5.1994, Hoàng Mạnh Dương bị Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Dương bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 11 năm tù. Nhưng sau đó Dương được hoãn thi hành án để chữa bệnh. Lợi dụng điều này, Dương đã bỏ trốn vào xã Đắk Drô, H.Krông Nô (Đắk Nông) thay tên, đổi họ rồi lấy vợ, sinh con và làm ăn sinh sống bình thường. Sau gần 25 năm lẩn trốn, Hoàng Mạnh Dương đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 7.6, Công an H.Krông Nô đã bắt giữ Trần Đình Nam Giao (45 tuổi, trú tại P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Nô về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017 Giao đã lấy trộm chiếc xe máy múc của người dân trên địa bàn H.Krông Nô và bán cho 1 người ở TP.HCM, lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Nam Giao về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên do Giao bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Nô đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Đình Nam Giao về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 7.6, Công an H.Krông Nô đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Trần Đình Nam Giao khi y đang làm công nhân khai thác đá tại mỏ đá Khe Lau thuộc xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch (Quảng Bình).

Sau đó, người bị truy nã đặc biệt này được di lý về Công an H.Krông Nô để phục vụ công tác điều tra.