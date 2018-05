Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và con trai bất ngờ rút kháng cáo

Ngày 7.5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của 15/22 bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, xảy ra tại Tập đoàn dầu khí VN (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí VN (PVC).



Đáng chú ý, ngay từ phần làm thủ tục, thư ký tòa cho biết bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC, đã rút đơn kháng cáo. Trước đó, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan đối với cả 2 tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản như bản án sơ thẩm quy kết, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét lại toàn bộ trách nhiệm dân sự cho bị cáo.

Đứng trước tòa hôm qua, ông Trịnh Hùng Cường, con trai bị cáo Thanh, cũng cho biết sẽ làm đơn rút kháng cáo đề nghị được trả lại biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A…, với lý do đây là tài sản do ông bà cho Cường, không thuộc tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh.

Chủ tọa phiên tòa ngay sau đó cũng cho biết ngày 2.5, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã có đơn rút toàn bộ kháng cáo liên quan đến 2 vụ án (vụ án xảy ra tại PVN và PVC và vụ án xảy ra tại PVLand). Ngoài ra, trong đơn bị cáo có nêu vì lý do sức khỏe nên xin vắng mặt ở cả hai phiên tòa.

“Ngày 3.5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định đình chỉ phúc thẩm với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và bản án sơ thẩm trong vụ này có hiệu lực pháp luật”, chủ tọa nói, đồng thời cho biết sẽ đình chỉ đối với kháng cáo của ông Trịnh Hùng Cường.

Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh có vai trò chính trong việc chỉ đạo PVC ký hợp đồng EPC số 33 trái quy định của pháp luật; xin cấp tạm ứng thực hiện hợp đồng khi chưa đủ điều kiện và quyết định sử dụng tiền tạm ứng trái luật. Đối với hành vi tham ô, bị cáo là người giữ vai trò chính trong việc đề ra chủ trương, cùng cấp dưới lập khống hồ sơ, rút tiền hơn 13 tỉ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó bị cáo trực tiếp chiếm đoạt 4 tỉ đồng. Hành vi chiếm đoạt của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đủ điều kiện để áp dụng quy định tại khoản 4 điều 353 BLHS năm 2015 với mức án là tử hình. Tuy nhiên, xét số tiền chiếm đoạt bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện khắc phục 4 tỉ đồng, gia đình bị cáo đều là cán bộ có công, tại phiên tòa phần nào cũng đã nhận ra sai phạm của mình; đồng thời, HĐXX cũng cân nhắc một cách toàn diện về nhiều mặt nên tuyên phạt bị cáo chung thân đối với cả 2 tội danh.

Trong phiên xét xử hôm qua, 14 bị cáo có kháng cáo trong vụ án đều có mặt, bao gồm cả bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN... Hầu hết kháng cáo của các bị cáo này đều xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và dân sự.

Trả lời HĐXX, bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, cho biết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cả hai tội về hình sự cũng như trách nhiệm dân sự, hiện bị cáo đang bàn với gia đình sớm nộp thêm tiền khắc phục để có tình tiết giảm nhẹ về trách nhiệm hình sự. Tương tự, bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC, cũng cho biết sẽ bàn với vợ con bán nhà để khắc phục hậu quả liên quan trách nhiệm dân sự.