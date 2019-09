Bị giựt hụi, 'nữ ca sĩ' miệt vườn lên Facebook nói xấu cơ quan pháp luật

Ngày 3.9, Phòng An ninh chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vào sáng cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an H.Thạnh Phú (Bến Tre) làm việc với Lê Thị Trúc Phương (31 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh, H.Thạnh Phú) về hành vi đăng tải lên mạng xã hội Facebook những nội dung bịa đặt, sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.