Bị hại có đơn xin miễn truy cứu, vì sao công an vẫn khởi tố?

Trường hợp mới nhất và thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình . Ngày 3.6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, trú thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, H.Vũ Thư, Thái Bình) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Cùng ngày, Viện KSND TP.Thái Bình đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Điều.