Bị nói ‘nhân nhượng’ Vietjet, Cục Hàng không nói gì?

Trong thông cáo phát đi chiều nay, 26.6, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải việc Cục Hàng không Việt Nam cấp “phiếu nhân nhượng” số 2019-06-15/VJC-15.027 cho phép Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (VJC) tạm thời tăng biên độ khoảng thời gian áp dụng từ 28 ngày lên 56 ngày và đảm bảo người lái tàu bay không vượt quá 200 giờ bay.

Thông tin này sau đó được đăng tải lại trên mạng xã hội, có kèm theo một số bình luận không chính xác, dễ gây hiểu lầm trong dư luận về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong quá trình kiểm tra thường xuyên hoạt động của Vietjet, Cục đã phát hiện một số người lái tàu bay của hãng có thời gian làm việc vượt quá quy định tại Phần 15 của Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (thời gian bay lớn hơn 100 giờ trong 28 ngày liên tục). Cục đã yêu cầu Vietjet xác định nguyên nhân và giải trình toàn bộ các vấn đề liên quan tới việc thời gian bay của phi công vi phạm quy định.

Theo công văn giải trình, Vietjet cho rằng, nguyên nhân dẫn tới việc vi phạm nêu trên xuất phát từ việc chuyển đổi phần mềm quản lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi của thành viên tổ bay từ hệ thống phần mềm cũ (Geneva) sang hệ thống phần mềm quản lý mới (AIMS) nhằm đảm bảo đáp ứng tốt hơn các yêu cầu cập nhật theo Phần 15, nhưng chưa cập nhật kịp thời các dữ liệu liên quan tới thời gian làm việc của phi công.

Trong khi tiến hành các biện pháp khắc phục tình trạng nói trên, đồng thời để đảm bảo tốt nhất kế hoạch khai thác bay, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, hãng đã đề nghị Cục cấp nhân nhượng tăng biên độ khoảng thời gian áp dụng từ 28 ngày lên 56 ngày, và đảm bảo người lái tàu bay không vượt quá 200 giờ bay trên cơ sở đánh giá rủi ro an toàn của VJC đảm bảo mức an toàn tương đương.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc cấp nhân nhượng căn cứ vào các quy định quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam tại Công ước Chicago và Bộ Quy chế an toàn hàng không tại Thông tư 01/2011 Bộ GTVT.

“Điều kiện nhân nhượng này chỉ áp dụng đối với những người lái tàu đảm bảo không vượt quá 110 giờ bay trong 28 ngày trước đó và phải đáp ứng các điều kiện: trong 12 tháng liên tục vừa qua không bị dừng bay vì lý do sức khỏe; không vi phạm an toàn đến mức phải dừng bay hoặc áp dụng chế tài theo đánh giá rủi ro an toàn tương đương của Vietjet”, đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin.

Cục này cũng cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân việc Vietjet để một số phi công làm việc vượt mức quy định của Phần 15, và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tái diễn. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn khai thác trong thời gian áp dụng nhân nhượng, Cục đã triển khai đội ngũ giám sát viên an toàn thực hiện giám sát chặt chẽ và liên tục toàn bộ hoạt động khai thác bay của Vietjet, đồng thời sẽ chấm dứt thời hạn hiệu lực của nhân nhượng trong tháng 6.