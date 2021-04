Bị nữ nhân viên từ chối đi chơi, nhóm côn đồ đánh người, đập phá quán karaoke

Sáng 27.4, Công an H.Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, đang phối hợp với Công an TT.Hương An (H.Quế Sơn) triệu tập nhóm côn đồ để điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên này đánh nhân viên , đập phá quán karaoke.