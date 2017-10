Tối 19.10, ông Lương Công Đức, Chủ tịch UBND P.Tân Khánh, TP.Tân An (Long An) cho biết ông Hoàng Đức Hải, ngụ khu phố Thủ Tửu 2, P.Tân Khánh bị sét đánh đang được cấp cứu tại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hải ra thăm vườn cây ăn trái gần nhà. Lúc này trời chuyển mưa và có sấm chớp. Một lúc sau, người nhà nghe tiếng sét đánh rất lớn ngoài vườn, khi ra xem thì hốt hoảng thấy ông Hải bị sét đánh trúng bất tỉnh tại chỗ nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Long An, ngay khi tiếp nhận, ông Hải được các bác sĩ tiến hành các bước sơ cấp cứu và hiện được chuyển vào phòng đặc biệt theo dõi, tình trạng sức khỏe của nạn nhân rất nguy kịch.

