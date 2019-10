Bí thư Hà Nội: 'Thành phố đã rút được nhiều kinh nghiệm về quản lý nguồn nước'

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, khi quản lý nguồn nước sự cố như vừa qua, nhiều người mới nghĩ đến nguồn nước sông Đà, hồ Đồng Bài... trong khi thực tế thì từng khu vực, từng hộ dân, khu chung cư cũng phải cẩn thận, giữ gìn. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh nguồn nước, và lực lượng chức năng, cụ thể là công an.

“Chúng ta thường nói đến an ninh chính trị nhưng không nghĩ đến an ninh nguồn nước, tức là vệ sinh, an toàn. Cho nên sau vụ này, phải quan tâm hơn”, ông Hải nói thêm.