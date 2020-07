Bí thư Hà Nội: Tư pháp, thanh tra, kiểm tra... đã 'dồn sức' xác minh nhân sự

Cách chức 6 và khai trừ 23 đảng viên

Chiều 16.7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Theo Ban Nội chính Thành ủy, 6 tháng đầu năm nay, xác định công tác phòng ngừa tham nhũng là chính, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã triển khai kiểm tra 304 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Toàn thành phố đang có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Cổng dịch vụ công thành phố đã tiếp nhận hơn 300.000 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 90% số đó.

Các cơ quan, đơn vị thành phố cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đối với 122 cán bộ, công chức.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức đảng và 143 đảng viên; đến nay đã kết luận 25 tổ chức đảng và 103 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 59 đảng viên.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 248 đảng viên, trong đó khiển trách 165 trường hợp, cảnh cáo 58 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 23 trường hợp

Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra đột xuất một số lĩnh vực như cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra xây dựng trái phép và quá trình xử lý cưỡng chế tại Công viên nước Thanh Hà ; thanh tra toàn diện việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, vật liệu tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ... Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm 7,7 tỉ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 12 tập thể và 66 cá nhân.

Công an thành phố đã tiến hành thụ lý điều tra 34 vụ án với 69 bị can tham nhũng; đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 8 vụ với 26 bị can, đình chỉ 3 vụ; đang tiếp tục điều tra 23 vụ còn lại. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã truy tố 9 vụ với 25 bị can. Toà án nhân dân thành phố đã xét xử 11 vụ với 37 bị cáo.

Hà Nội cũng đã tiết kiệm được 2.300 tỉ đồng từ khâu xây dựng dự toán các dự án.

Rà soát chế độ công tác của cán bộ ở lĩnh vực "nhạy cảm" như đất đai, hải quan

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp liên quan tới trách nhiệm cán bộ của TP đã tạo được chuyển biến quan trọng.

Thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cũng được đánh giá là "khởi sắc, đồng bộ, dày dặn". Các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã tập trung, dồn sức cho các công tác xác minh lý lịch nhân sự , góp phần sáng lọc cán bộ phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Cải cách hành chính tiến bộ, phát huy tốt cơ chế phối hợp liên ngành, phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp mà hiệu quả có tính biểu tượng là Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển ”.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại, là công tác điều tra, khởi tố, xét xử, thi hành án còn chậm; công tác phối hợp mặc dù đã có nền nếp nhưng cần được củng cố và phát huy hơn nữa; bộ máy lãnh đạo của các cơ quan tư pháp, nội chính vẫn chậm được kiện toàn; hệ thống quy định, đơn giá, định mức, chế độ, chính sách còn vướng mắc khi thực hiện theo quy định của Trung ương, thành phố và trong tổ chức thực hiện...

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, song song với việc tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại, các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền chủ động rà soát các quy định đơn giá, định mức chế độ để sửa đổi và kiến nghị các cơ quan trung ương sửa đổi; rà soát, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ công tác của cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, cán bộ, hải quan...