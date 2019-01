Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Làm thế nào để họp chi bộ ‘phải vui về chính trị’

Biên chế cho các ban Thành ủy giảm hơn 14% so với năm 2016 Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy cho thấy qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của T.Ư, TP.HCM đã cắt giảm 5% số biên chế hành chính (khối chính quyền) và 5% số người làm việc ở đơn vị công lập; cắt giảm từ 10-30% biên chế giao ở thời điểm năm 2015 của khối đảng, đoàn thể thành phố, quận huyện. Trong năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy giao 479 biên chế cho các ban Thành ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy (giảm hơn 14% so với năm 2016); 1.292 biên chế cho 24 quận ủy, huyện ủy (giảm hơn 14% so với năm 2016)… Tính chung trong 3 năm từ 2016 đến 2018, Ban Thường vụ Thành ủy giao biên chế khối đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, quận huyện và tương đương giảm 492 biên chế, tỉ lệ hơn 11% so với năm 2016. Từ năm 2017 đến nay, TP không tổ chức thi tuyển công chức để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên báo cáo đánh giá việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy có nội dung còn chậm. Kết quả tinh giản biên chế chủ yếu là giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu, chuyển công tác không tuyển dụng mới. Một số ít cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa mạnh dạn tinh giản.