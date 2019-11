Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia buồn với gia đình có người thân tử vong ở Anh

Sau khi Bộ Công an ra thông cáo, thông tin chính thức về vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh đều là người Việt Nam , trong đó có công dân của Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ: "Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, tỉnh Nghệ An xin được chia sẻ với các gia đình nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua những đau thương, mất mát này".

Ông Vinh cũng cho biết, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, sẽ kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, tại tỉnh này có 21 gia đình trình báo có người thân bị mất liên lạc từ ngày 22.10, sau khi vượt biên từ Pháp sang Anh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 người để điều tra hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã họp bàn phương án hỗ trợ các gia đình đưa nạn nhân về quê. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã cử đoàn công tác ra Hà Nội, phối hợp với các bộ ngành liên quan để hỗ trợ các gia đình người có người bị nạn.