Bị xe khách cán qua, con trai tử vong, mẹ nguy kịch

Ngày 15.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường , điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy và xe khách làm 1 người chết, 1 người bị thương nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Nguyễn Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, ông Trần Đức Hằng (45 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, H.Châu Đức) điều khiển xe máy BS 72F1 - 176.58, chở vợ là bà Nguyễn Ngọc Hoa (43 tuổi) và con trai Trần Đức Huy (11 tuổi), lưu thông trên QL51, hướng từ TX.Phú Mỹ đi TP.Bà Rịa.

Khi đến trước cổng vòm khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), do tránh một xe khách đang dừng phía trước, xe máy của ông Hằng đã va chạm với xe máy BS 72K4 - 9581 do anh Nguyễn Minh Cảnh (27 tuổi, quê An Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau.

Vụ va chạm khiến xe máy của ông Hằng ngã xuống đường. Lúc này xe khách BS 53S - 2103 do anh Hồ Vũ Lâm (39 tuổi, quê Long An) điều khiển cùng chiều phía sau chạy đến cán qua người bà Hoa và cháu Huy. Hậu quả, cháu Huy tử vong tại chỗ, bà Hoa bị thương nguy kịch.