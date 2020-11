Biển Đông không thể bị cướp mất chỉ vì một nước láng giềng lớn hơn thèm muốn

Ngày 22.11, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã có cuộc nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao, một bài nói chuyện với từ “chúng ta”, “cùng nhau” được nhấn mạnh liên tục.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ gặp quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung

“25 năm trước, hai quốc gia vĩ đại của chúng ta đã gạt lịch sử khó khăn sang một bên, và tạo dựng tình hữu nghị. Qua năm tháng, tình hữu nghị này đã phát triển thành một mối quan hệ đối tác toàn diện và vững mạnh, bắt rễ từ sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau”, ông O’Brien nói, đồng thời nhấn mạnh, đây là tình hữu nghị được xây dựng trên nền tảng quan hệ giữa nhân dân hai nước, bao gồm cả những người đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi xung đột trong quá khứ - các cựu chiến binh, thân nhân của những người đã mất...

Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, người Mỹ và người Việt Nam đã giao thương và đầu tư qua lại, tạo ra vô số việc làm cho nhân dân cả hai nước. Cùng nhau, hai bên đã quy tập hài cốt của những quân nhân hy sinh và mất tích trong chiến tranh; đã rà phá bom mìn, hợp tác trong vấn đề chống phổ biến vũ khí và thúc đẩy an ninh hàng hải.

Ông O’Brien cho rằng, khi giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, hai bên đã tạo ra cơ hội cho thế hệ sau phát triển và đồng thời củng cố quan hệ giữa hai nước.

Hai nước cũng đã cùng nhau giải quyết một loạt các vấn đề khu vực; xây dựng nên một tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Trong năm qua, hai bên đã sát cánh trong việc chiến đấu chống lại đại dịch do virus Corona gây ra.

“Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc duy trì hoạt động chuỗi cung ứng và các nhà máy, giúp chúng tôi có thể đảm bảo nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân để bảo vệ tính mạng người dân. Người dân Mỹ rất trân trọng sự hào hiệp của các bạn khi các bạn gửi tặng chúng tôi hàng trăm nghìn khẩu trang vải”, ông O’Brien nhấn mạnh, đồng thời cho biết, Mỹ rất vui mừng vì đã có thể gửi tặng Việt Nam máy thở.

Trong năm qua, Việt - Mỹ cũng đã ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình Tổ chức Hòa bình, một việc đã được theo đuổi hơn 15 năm qua, với mong muốn làm sâu sắc thêm kết nối giữa nhân dân hai nước trong nhiều thế hệ tiếp theo thông qua tổ chức này.

“Những chuyến thăm này không chỉ tái khẳng định và tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước, mà còn thúc đẩy hòa bình, ổn định, và dòng chảy thương mại không bị cản trở tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lý giải.

Trong bài nói chuyện, ông O'Brien cũng cho biết, Mỹ trân trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, bao gồm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và khu vực Mê Kông; cũng như việc thực thi các nghị quyết liên quan đến Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông O’Brien tái khẳng định: “Chúng tôi chia sẻ cam kết sâu sắc đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dựa trên các quy tắc tôn trọng, công bằng và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế như chủ quyền và tự do hàng hải. Khu vực này không có hứng thú quay trở lại một thời kỳ đế quốc khi mà “chân lý thuộc về kẻ mạnh ”. Đó chính là lý do vì sao Mỹ có một lập trường vững chắc phản đối sự cưỡng ép, bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông và các mối đe dọa an ninh trong khu vực Mê Kông”.