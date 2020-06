Biên Hòa: Cách chức chủ tịch phường có bằng cấp 'không hợp lệ'

Ngày 19.6, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã ký và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch P.Hóa An. Lý do ông Minh bị cách chức do để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trên địa bàn, đồng thời ông Minh sử dụng bằng cấp “không hợp lệ”.