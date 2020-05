Biên Hòa: Cơ sở phế liệu bất ngờ cháy rụi trong đêm

Trong phiên xét xử phúc thẩm vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, các luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị triệu tập nguyên Phó trưởng Công an TP.Thái Bình Cao Giang Nam và các điều tra viên cấp cơ sở.

Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa phá đường dây ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An rồi chuyển ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ, bắt giữ 3 nghi phạm cùng 20 bánh heroin, 24 kg ma túy đá và ketamin.