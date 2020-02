Biên Hòa: Vác dao rựa, mang bom xăng đi đánh nhau thì bị công an phát hiện

Ngày 22.2, Công an thành phố Biên Hòa cho biết cơ quan này đã tiếp nhận, xử lý vụ hàng chục trai tráng vác dao rựa, mang bom xăng chuẩn bị đi đánh nhau.

Trước đó, khuya ngày 21.2, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Bửu Long phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên đường Trần Quốc Toản (gần chùa Bửu Phong, thuộc KP5, phường Bửu Long) có biểu hiện nghi vấn đánh nhau nên tiến đến kiểm tra.

Thấy công an, nhóm thanh niên nói trên bỏ chạy tán loạn. Lực lượng công an kịp thời bắt giữ được 6 người, gồm: Võ Dương Hoài Việt (21 tuổi), Nguyễn Phúc Quốc Tuấn, Thái Quốc Khánh (cùng 20 tuổi), Hồ Khang Huy (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương (17 tuổi), Tống Minh Duy (16 tuổi, tất cả đều ngụ thành phố Biên Hòa).

Công an cũng còn phát hiện, thu giữ từ nhóm thanh niên này tổng cộng 14 hung khí nguy hiểm gồm kiếm, giáo, dao rựa, tuýp sắt... và 11 chai bom xăng

Làm việc với công an, nhóm này khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm khác ở khu vực Chợ Điều (phường Long Bình) nên đã "tập hợp anh em" mang hung khí chuẩn bị đi đánh nhau. Hiện vụ việc đang được Công an Biên Hòa điều tra, làm rõ